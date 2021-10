టాలీవుడ్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. యంగ్‌టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌ పీఆర్‌ఓ, ఈ‍స్ట్‌ కోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ మహేశ్‌ కోనేరు గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ రోజు ఉదయం విశాఖపట్నంలోని ఆయన నివాసంలో మహేశ్‌కు ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో చికిత్స పొందుతూ మహేశ్‌ తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

దీంతో ఆయన మృతికి టాలీవుడ్‌ సినీ ప్రముఖులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఆయనకు నివాళులు ఆర్పిస్తున్నారు. కాగా ఎంతోకాలంగా జూ. ఎన్టీఆర్‌కు మహేశ్‌ మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే పలు సినిమాలకు ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన ‘118, మిస్‌ ఇండియా, తిమ్మరుసు’ వంటి చిత్రాలను నిర్మించి నిర్మాతగా మారారు.

With the heaviest of heart and in utter disbelief, I am letting you all know that my dearest friend @SMKoneru is no more. I am shell shocked and utterly speechless.

My sincerest condolences to his family and his near and dear. pic.twitter.com/VhurazUPQk

— Jr NTR (@tarak9999) October 12, 2021