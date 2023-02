దర్శకధీరుడు రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీ మరోసారి అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తా చాటింది. గ్లోబల్‌ లెవల్‌లో ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా.. తాజాగా ‘హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌(హెచ్‌సీఏ)’ అవార్డుల్లో ఏకంగా ఐదింటిని సొంతం చేసుకొని తెలుగు సినిమా సత్తాని మరోసారి ప్రపంచానికి చాటింది.

బెస్ట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌, ‘బెస్ట్‌ స్టంట్స్‌’, బెస్ట్‌ యాక్షన్‌ మూవీ’, బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌(నాటు నాటు) ఇలా పలు విభాగాల్లో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీ అవార్డులు దక్కించుకుంది. బ్లాక్‌ పాంథర్‌, ది వుమెన్‌ కింగ్‌, ది బ్యాట్‌ మ్యాన్‌ వంటి హాలీవుడ్‌చిత్రాలను వెనక్కి నెట్టి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఈ అవార్డులను దక్కించుకోవడం గమనార్హం. ఈ అవార్డులను డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కలిసి అందుకున్నారు.

And the HCA Award for Best International Film goes to…

🏆 RRR#RRR #RRRMovie #RamCharan #SSRajamouli #NTRamaRaoJr #HCAFilmAwards #BestInternationalFilm pic.twitter.com/iIetZqb8cS

— Hollywood Critics Association (@HCAcritics) February 25, 2023