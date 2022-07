న్యాచురల్‌ బ్యూటీ సాయిపల్లవికి ఉండే ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. లేడీ పవర్‌ స్టార్‌గా సాయిపల్లవికి క్రేజ్‌ ఉంది. రీసెంట్‌గా ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'గార్గి' సినిమా ఈనెల 15న విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. గౌతమ్ రామచంద్రన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం థియేటర్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్న ఈ సినిమా రెస్పాన్స్‌ను స్వయంగా చూసేందుకు సాయిపల్లవి థియేటర్స్‌లో సందడి చేసింది.

చెన్నై, హైదరాబాద్‌లోని పలు థియేటర్లకు వెళ్లిన ఆమె ఫ్యాన్స్‌తో కలిసి సినిమాను చూడటమే కాకుండా, వారితో కాసేపు సరదాగా ముచ్చటించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

Good to see @Sai_Pallavi92 owning and promoting #Gargi

She is doing theatre visits, not only in Chennai but also in Hyderabad..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 17, 2022