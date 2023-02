బిగ్‌బాస్‌ హిందీ ఓటీటీ విన్నర్‌ దివ్య అగర్వాల్‌, నటుడు వరుణ్‌ సూద్‌ కొంతకాలం ప్రేమించుకుని చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరిగారు. వీరి జంటను చూసి చూడముచ్చటగా ఉందని సంబరపడిపోయారు ఫ్యాన్స్‌. కానీ గతేడాది ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో బ్రేకప్‌ చెప్పుకున్నారు. అదే సంవత్సరం వ్యాపారవేత్త అపూర్వ పడ్‌గోయెంకర్‌ తనకు ప్రపోజ్‌ చేయడంతో ఓకే చెప్పింది దివ్య. వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం కూడా అయిపోగా త్వరలో పెళ్లి చేసుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే వరుణ్‌ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన నగలను దివ్య ఇంతవరకు తిరిగి ఇవ్వలేదంటూ ట్విటర్‌లో ఫైర్‌ అయింది నటుడి సోదరి అక్షిత.

ఆమె మేనేజర్‌కు ఎన్నిసార్లు మేసేజ్‌ చేసినా కనీస రెస్పాన్స్‌ లేదని, ఇలా మౌనంగా కూర్చుంటే పట్టించుకునేలా కనిపించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీనికి దివ్య వెంటనే స్పందిస్తూ.. చెవి కమ్మలు, వినాయకుడి లాకెట్‌ చేతిలో పట్టుకున్న ఫోటో షేర్‌ చేసి తిరిగిచ్చేస్తున్నాలే అని రాసుకొచ్చింది. అసలు వాటిని తానెప్పుడూ అడగలేదని, ఇంతవరకు వాటిని ధరించలేదు కూడా అని క్లారిటీ ఇచ్చింది. తన మేనేజర్‌ ఆరోగ్యం బాగోలేక ఆస్పత్రిలో ఉన్నాడని, అంత ముఖ్యమైనవైతే తనకే నేరుగా కాల్‌ చేసి అడగొచ్చుగా అని సెటైర్‌ వేసింది.

That jersey was just on the show .. he took it back just after we came out of the house 😂

Mujhe yaad bhi nai tha.. I never asked for it.. I never wore them.. it’s almost a year now.. my manager esha is in hospital.. usme bhi bichari calls me to remind me about this.. and if it was so important why wait

— Divya Agarwal (@Divyakitweet) February 23, 2023