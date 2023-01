జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌. రాజమౌళి డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలు అవార్డులు అందుకున్న ఈ సినిమా తాజాగా మరో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు కైవసం చేసుకుంది. ఉత్తమ పాట, ఉత్తమ విదేశీ చిత్రం కేటగిరీలో రెండు క్రిటిక్స్‌ ఛాయిస్‌ అవార్డులు అందుకుంది.

మరోసారి నాటు నాటు పాటకే బెస్ట్‌ సాంగ్‌ అవార్డు రావడం విశేషం. 28వ క్రిటిక్స్‌ ఛాయిస్‌ అవార్డు ఫంక్షన్‌లో రాజమౌళి, ఎమ్‌ఎమ్‌ కీరవాణి ఈ అవార్డులను అందుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీమ్‌ ఓ వీడియోను సైతం సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. ఇకపోతే గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌తో సహా నాలుగు అంతర్జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నందుకు ఆనందంగా ఉందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ట్వీట్‌ చేశాడు కీరవాణి. తన సంగీతం కోట్లాది మంది మనసులు గెలుచుకోవడానికి ఈ నలుగురు కూడా కారణమంటూ.. బాలచందర్‌, భరతన్‌, అర్జున్‌ సర్జా, భట్‌ సాబ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

Congratulations to the cast and crew of @RRRMovie - winners of the #criticschoice Award for Best Foreign Language Film.#CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/axWpzUHHDx — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

Naatu Naatu Again!! 🕺🕺❤️‍🔥 Extremely delighted to share that we won the #CriticsChoiceAwards for the BEST SONG💥💥 #RRRMovie Here’s @mmkeeravaani’s acceptance speech!! pic.twitter.com/d4qcxXkMf7 — RRR Movie (@RRRMovie) January 16, 2023