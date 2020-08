సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బాలీవుడ్ సనీయర్‌ నటుడు సంజయ్‌ దత్‌కు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌ 3వ స్టేజ్‌లో ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్థారించిన విషయం తెలిసిందే. ఆనంతరం ఆయన నిన్న ముంబై ఆస్పత్రిలో చేరినప్పటి నుంచి ఆయన ఆరోగ్యంపై సినీ ప్రముఖులు స్పందిస్తున్నారు. ఆయన ఈ వ్యాధి నుంచి బయటపడాలని ఆశిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో వేదికగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సైతం సంజయ్‌ దత్‌ ఆరోగ్యంపై చలిస్తూ ట్వీట్‌ చేశాడు. (చదవండి: సంజయ్‌ దత్‌ ఆరోగ్యంపై స్పందించిన మాన్యత)

Dearest @duttsanjay bhai , pained to know you are confronted with this health situation.But you are a fighter & have vanquished many crises over the years. Have no doubts you will come out of this with flying colors too.All our love and prayers for your speedy recovery. pic.twitter.com/uMTf3sN5R3

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 12, 2020