యావత్ భారత దేశం 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాలను వైభవంగా జరుపుకుంటోంది. ఆంగ్లేయులపై అలుపెరగని పోరాటం చేసి ప్రాణాలు అర్పించిన ఎంతోమంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను గుర్తుచేసుకుంటూ వారి త్యాగాలను స్మరించుకుందామంటున్నారు మన సినీ స్టార్స్‌.

చిరంజీవి, రామ్‌చరణ్‌, సల్మాన్‌ ఖాన్‌, షారుక్‌ ్‌ఖాన్‌, మహేశ్‌ బాబు, మంచు లక్ష్మీ, సుష్మితా సేన్‌ సహా పలువురు సెలబ్రిటీలు స్వాత్రంత్య దినోత్సవం సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వాటికి సంబంధించిన పోస్టులను మీరూ చూసేయండి.

Happy 75th Independence Day . Deep respect to the sacrifices made by our freedom fighters . Vande Maataram 🇮🇳 pic.twitter.com/SEFUEK8z5h — Allu Arjun (@alluarjun) August 15, 2022

Wishing everyone a Happy Independence Day! 🇮🇳

Let us take a moment to thank all the freedom fighters who fought for us to enjoy the fruits of freedom. 🙏

Makes me super proud to see the Har Ghar Tiranga initiative spreading far and wide.#HarGharTiranga #IndiaAt75 — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) August 15, 2022

76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. Wishing everyone a Happy Independence Day. Jai Hind.🇮🇳 — Jr NTR (@tarak9999) August 15, 2022

The Happiness that comes from FREEDOM is immeasurable. This #IndependenceDay put your freedom to right use & exercise your duties righteously.

Jai Hind 🇮🇳 #IndiaAt75 🫡 pic.twitter.com/5pgMyyaqlR — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) August 15, 2022