Celebrities List Who Have Been Affected By Hacking: సోషల్​ మీడియాలో సెలబ్రిటీలు చాలా యాక్టివ్​గా ఉంటారు. తమకు సంబంధించిన విషయాలు, మెమోరెబుల్​ సంఘటనలను ట్విటర్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో అభిమానులతో పంచుకుంటూ టచ్​లో ఉంటారు. ఈ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్​ ద్వారా అభిమానులకు దగ్గరవుతుంటారు. కామెంట్స్​ రూపంతో సెలబ్రిటీలతో వారి ఫ్యాన్స్​ కూడా ఇంటరాక్ట్​ అవుతుంటారు. అయితే తారలకు, అభిమానులకు అనుసంధానంగా ఉన్న ఈ సామాజిక మాధ్యామాలకు హ్యాకర్ల బెడద తక్కువేమి కాదు.

ఇప్పటివరకు అనేకమంది ప్రముఖ సినీ సెలబ్రిటీల సోషల్​ మీడియా అకౌంట్స్​ను హ్యాక్​ చేశారు కొందరు ఆకతాయిలు. హ్యాక్​ చేసి తమకు నచ్చినట్లుగా అసభ్యకర పోస్టులు, వీడియోలు, కామెంట్స్​ పెడుతూ తారలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. ఇలా సోషల్​ మీడియా ఖాతాలు హ్యాక్​కు గురై ఇబ్బందులపాలైన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే.

1. అమితాబ్ బచ్చన్​



2. పవన్​ కల్యాణ్​



3. పూజా హెగ్డె



4. టబు



5. వరలక్ష్మీ శరత్​ కుమార్ ​



6. ​అమృత అయ్యర్​



7. అవికా గోర్​



8. ఈషా రెబ్బా

​

9. మేఘా ఆకాష్



10. ​అమీ జాక్సన్



11. అమృతా రావు



12. ఇషా డియోల్



13. యాంకర్​ గాయత్రి భార్గవి



14. విద్యుల్లేఖ