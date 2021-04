బాలీవుడ్‌ నటుడు దర్శకుడు తారిఖ్‌ షా మృతి చెందారు. కొంతకాలంగా న్యూమోనియా, కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన శనివారం ముంబై ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుముశారు. తారిఖ్‌ ప్రముఖ టీవీ నటి షోమా అనంద్‌ భర్త. వీరిద్దరూ 1987లో వివాహం చేసుకున్నారు. కాగా తారిఖ్‌ ‘బాహర్‌ ఆనే తఖ్‌’, ‘గుమ్నామ్‌ హై కోయ్’‌, ‘ముంబై సెంట్రల్’ చిత్రాల్లో నటించాడు.

ఆ తర్వాత 1995లో వచ్చిన హిట్‌ చిత్రం ‘జనమ్‌ కుండ్లీ’ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో వినోద్‌ ఖన్నా, జితేంద్రా రినా రాయ్‌, అనుపమ్‌ ఖేర్‌తో పాటు తదితరులు నటించారు. దీనితోపాటు కడ్వా సచ్‌ మూవీకి ఆయన దర్శకుడిగా వ్యవహించారు. కాగా షోమా ఆనంద్‌, తారిఖ్‌ షాలు 1987లో వివాహం చేసుకున్నారు.

Sad News

Actor director Tariq Shah of serial "Kadwa Sach" and film "Janam Kundali" fame expired today morning at private hospital in Mumbai.

He was husband of Shoma Anand.

May Allah bless the departed soul. #tariqshah #shomaanand omshanti🙏

