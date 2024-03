హిందీ బిగ్‌బాస్‌ విన్నర్‌ ఎల్విష్‌ యాదవ్‌ ఓ యూట్యూబర్‌పై దాడి చేశాడు. తన మనుషులను వెంటేసుకుని షాపింగ్‌మాల్‌కు వెళ్లి సాగర్‌ ఠాకూర్‌ అలియాస్‌ మాక్స్‌టర్న్‌ను చితకబాదాడు. మొదటగా తనను కలిసేందుకు వచ్చాడేమోననుకుని పలకరించడానికి ముందుకు వెళ్లాడు సదరు యూట్యూబర్‌. కానీ అతడు దగ్గరకు వెళ్లగానే ఎల్విష్‌.. తన చెంప చెళ్లుమనిపించాడు. కాలితో తన్నాడు.

10 మందితో కలిసి దాడి

అతడు తిరిగి దాడి చేద్దామనుకునేలోపు ఎల్విష్‌ మనుషులు సాగర్‌ను చితకాబాదారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు గురుగ్రామ్‌ పోలీసులు ఎల్విష్‌ యాదవ్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. 'ఎల్విష్‌ నన్ను కలవాలనుకుంటున్నాడని తెలిసినప్పుడు ఏదో మాట్లాడతాడనుకున్నాను. కానీ 10 మందిని వెంటేసుకుని వచ్చి నాపై దాడి చేశాడు.

బూతులు మాట్లాడుతూ..

వారు తాగి ఉన్నారు. బూతులు మాట్లాడుతూ కొట్టారు. ఎల్విష్‌ నా వెన్నెముక విరగ్గొట్టాలని చూశాడు. మార్చి 8న ఈ ఘటన జరిగింది. అతడు వెళ్లిపోతూ నన్ను చంపేస్తానని బెదిరించాడు' అంటూ మరో వీడియో రిలీజ్‌ చేశాడు యూట్యూబర్‌. కాగా సాగర్‌ ఠాకూర్‌.. గతంలో ఎల్విష్‌పై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశాడని, ఆ కోపంతోనే ఇలా దాడి చేశాడని తెలుస్తోంది. అటు ఎల్విష్‌.. పామువిషంతో రేవ్‌ పార్టీ చేసుకున్నాడంటూ గతేడాది చివర్లో అతడిపై కేసు కూడా నమోదైంది. ఇంతలోనే మరోసారి చీప్‌గా ప్రవర్తిస్తూ కేసులో ఇరుక్కున్నాడు.

