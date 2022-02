నటుడు, కమెడియన్‌, దర్శకుడు, రచయిత, నిర్మాత.. మల్టీటాలెంటెడ్‌ పర్సన్‌ రాజ్‌పాల్‌ యాదవ్‌. ఈ బాలీవుడ్‌ నటుడు ప్రధానపాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం 'అర్ధ్‌'. రుబీనా దిలైక్‌, హితేన్‌ తేజ్వానీ, కుల్‌భూషణ్‌ ఖర్బందా ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ రిలీజైంది. ఇందులో రాజ్‌పాల్‌ యాదవ్‌ ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా కనిపించి అందరినీ అవాక్కయ్యేలా చేశాడు.

ఇలాంటి పాత్ర చేసేందుకు ఒప్పుకోవడం మామూలు విషయం కాదని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు అభిమానులు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా హీరో అవుదామని ముంబైకి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి కథే అర్ధ్‌ అని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రం ఓటీటీలో రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించిన మేకర్స్‌ విడుదల తేదీని మాత్రం ప్రకటించలేదు.

Presenting to you the first look of my next film ARDH! @Palash_Muchhal @RubiDilaik @tentej #ardhmovie pic.twitter.com/thzwnwCYR0

— Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) February 23, 2022