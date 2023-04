నాంది వంటి హిట్‌ చిత్రం తర్వాత హీరో అల్లరి నరేష్, డైరెక్టర్‌ విజయ్‌ కనకమేడల కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన మరో చిత్రం ఉగ్రం. మీర్నామీనన్‌ హీరోయిన్‌. వేసవిలో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది నిర్మించిన ఈ సినిమాని మే5న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్‌ ప్రకటించింది.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన చిత్రం ఉగ్రం. ఇప్పటికీ రిలీజ్‌ చేసిన ఈ మూవీ టీజర్‌కి, దేవరి.. అనే తొలి పాటకి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: సిద్‌, సంగీతం: శ్రీ చరణ్‌ పాకాల

I have won your hearts over many summers, but this summer you will witness my UGRA ROOPAM ❤️‍🔥#Ugram Grand Release Worldwide on May 5th 🔥#UgramOnMAY5th ❤️‍🔥#NareshVijay2@mirnaaofficial @DirVijayK @sahugarapati7 @harish_peddi @Shine_Screens @SricharanPakala @jungleemusicSTH pic.twitter.com/KwciqBmgkW

— Allari Naresh (@allarinaresh) April 3, 2023