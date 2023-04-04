Allari Naresh : వేసవిలో వచ్చేస్తున్న అల్లరి నరేష్‌ 'ఉగ్రం'

Apr 04, 2023, 06:59 IST
Allari Naresh Starrer Ugram Movie Gets Release Date - Sakshi

నాంది వంటి హిట్‌ చిత్రం తర్వాత హీరో అల్లరి నరేష్, డైరెక్టర్‌ విజయ్‌ కనకమేడల కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన మరో చిత్రం ఉగ్రం. మీర్నామీనన్‌ హీరోయిన్‌. వేసవిలో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది నిర్మించిన ఈ సినిమాని మే5న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్‌ ప్రకటించింది.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన చిత్రం ఉగ్రం. ఇప్పటికీ రిలీజ్‌ చేసిన ఈ మూవీ టీజర్‌కి, దేవరి.. అనే తొలి పాటకి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: సిద్‌, సంగీతం: శ్రీ చరణ్‌ పాకాల

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