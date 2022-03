Alia Bhatt First Look Released From Brahmastra: బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ అలియా భట్‌, ఆమె ప్రియుడు రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ తొలిసారి జంటగా నటించిన చిత్రం ‘బ్రహ్మస్త్ర’. బాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ అయాన్‌ ముఖర్జీ అంత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కించాడు. ఇటీవల షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపుకుంటుంది. ఇదిలా ఉంటే నేడు అలియా బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. మార్చి 15న అలియా 29వ పుట్టిన రోజు. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్‌ అయాన్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అలియా ఫస్ట్‌లుక్‌ రిలీజ్‌ చేస్తూ సర్‌ప్రైజింగ్‌ వీడియో షేర్‌ చేశాడు. కాగా ఇందులో అలియా పాత్ర పేరు ఇషా.

ఈ సందర్భంగా ‘హ్యాపీ బర్త్‌డే మై లిటిల్‌ వన్‌. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మా బ్రహ్మస్త్ర శక్తి.. ఇషా స్పెషల్‌ వీడియోను రిలీజ్‌ చేస్తున్నాం’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు. కాగా ఈ చిత్రంలో రణ్‌బీర్‌ సూపర్‌ హీరో తరహా పాత్రతో సందడి చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. సోషియో ఫాంటసీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాను మూడు పార్టులుగా ధర్మ ప్రొడక్షన్స్, ఫాక్స్ స్టార్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మొదటి భాగం ‘బ్రహ్మాస్త్ర: శివ’ వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబరు 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని ఇటీవల చిత్ర బృందం మోషన్‌ పోస్టర్‌ ద్వారా తెలిపింది. ఇందులో బాలీవుడ్‌ బిగ్‌బి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, టాలీవుడ్‌ ‘మన్మధుడు’ నాగార్జున్‌ అక్కినేని ముఖ్యపాత్రలు పోషిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.