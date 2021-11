Akshay Kumar Trolling On Romancing With Younger Actress: బాలీవుడ్ యాక్షన్‌ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌ ట్రోలింగ్‌కు గురయ్యారు. తనకన్న తక్కువ వయసున్న హీరోయిన్‌తో రొమాన్స్‌ ఏంటని ప్రశ్నిస్త్నున‍్నారు. అక్కీ నటించిన 'సూర్యవంశీ' బాక్సాఫీస్‌ను షేక్‌ చేస్తోంది. ఈ జోష్‌తో అక్షయ్‌ కుమార్‌ తాజా చిత్రం 'పృథ్వీరాజ్‌' టీజర్‌ విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్‌ చౌహన్‌ జీవితం, ఆయన పరాక్రమం ఆధారంగా తెరకెక‍్కించారు. కత్తి యుద్ధాలు, నినాదాలు, పోరటాలతో పాటు 2017 మిస్‌ వరల్డ్‌ మానుషి చిల్లర్‌ అందులో కనిపించారు. అంతా బానే ఉంది. కానీ ఈ చిత్రంలో అక్షయ్‌ కుమార్‌కు మానుషి ప్రియురాలిగా నటించనుంది. ఇదే ఇప్పుడు వివాదస్పదమవుతోంది. దీనికి కారణం అక్కీ, మానుషి మధ్య వయసు తేడా. దీన్ని'ఇదేందయ్యా ఇది' అంటూ ట్రోలింగ్‌ తో షేక్‌ చేస్తున‍్నారు నెటిజన్స్‌. అంటూ ట్రోలింగ్‌తో షేక్‌ చేస్తున్నారు నెటిజన్స్‌.



And that's bollywood lovestory for you.

The Hero is 54 The Heroine is 24

'అక్కీకి 54, మానిషికి 24.. ఇదా మీ బాలీవుడ్‌ లవ్‌ స్టోరీ' అంటూ ఓ యూజర్‌ స్పందిచగా, '54 ఏళ్ల అక్షయ్‌ కుమార్‌, 24 ఏళ్ల మానుషితో రొమాన్స్‌ చేస్తున్నాడు. గుర‍్తుంచుకోండి, మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా హీరోలను ఎంచుకోవాలి' అని ఓ నెటిజన్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇంకొకరు 'వాట్‌ ద హెల్ మ్యాన్‌, ఇది కొంచైమైనా భావ్యంగా ఉందా' అని రాసుకొచ్చాడు. ఇలా రకరకాలుగా అక్షయ్‌ కుమార్‌, మానుషి చిల్లర్‌ వయసు తేడాపై ట్రోలింగ్‌కి దిగారు. ఇది కాక అక్కీ అప్‌కమింగ్‌ మూవీ ఆత్రంగిలో కూడా తన కన్న 28 సంవత్సరాలు చిన్నదైన సారా అలీ ఖాన్‌తో నటించనున్నారు.

Just a reminder that @akshaykumar is 54-year-old man with a Canadian passport romancing an actress who is 24 years old.

We need to pick our heroes more carefully. https://t.co/sj6F58QANi

