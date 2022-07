కొలంబో: ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన శ్రీలంకలో ఇంధన కొరత తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కోసం పెట్రోల్‌ పంపుల ముందు రోజుల తరబడి నిలుచోవాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఈ క్రమంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది అక్కడి ప్రభుత్వం. 'నేషనల్‌ ఇంధన పాస్‌' పేరుతో ఇంధన రేషన్‌ పథకాన్ని శనివారం ప్రవేశపెట్టారు ఆ దేశ విద్యుత్తు, ఇంధన శాఖ మంత్రి కాంచన విజేశేకర. ఈ కొత్త పాస్‌ ద్వారా వారం పద్ధతిలో ఇంధన కోటాను కేటాయిస్తారు. వాహన నంబర్‌, ఇతర వివరాలను ధ్రువీకరించి నేషనల్‌ ఐడెండిటీ కార్డు(ఎన్‌ఐసీ) అందిస్తారు. దానికి క్యూఆర్‌ కోడ్‌లు కేటాయిస్తారు.

Introduction to the National Fuel Pass will be held @ 12.30pm. A guaranteed weekly fuel quota will be allocated. 1 Vehicle per 1 NIC, QR code allocated once Vehicle Chassis number & details verified. 2 days of the week according to Last Digit of number plate for fueling with QR. https://t.co/hLMI9Nm5ZF

— Kanchana Wijesekera (@kanchana_wij) July 16, 2022