విజయవంతమైన స్పేస్‌ ఎక్స్‌ ప్రయోగం  

వాషింగ్టన్‌: హైక్వాలిటీ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ ఇంటర్‌నెట్‌ను అందించాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేస్తోన్న ఎలన్‌ మస్క్‌ స్పేస్ ఎక్స్‌ కంపెనీ స్టార్‌లింక్‌ మిషన్‌ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెన్నెడీ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ఫాల్కన్-9 రాకెట్‌తో 60 స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాల కొత్త బ్యాచ్‌ను నిర్ణీత భూకక్ష్యలోకి ఆదివారం ప్రవేశపెట్టింది. స్పేస్‌ఎక్స్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మార్చి 14న ఫ్లోరిడాలోని కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్‌ కాంప్లెక్స్ 39ఎ(ఎల్‌సి-39ఎ) నుంచి ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ సహాయంతో‌ 60 స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాలను మోసుకెళ్లింది.

2019 మే 24న స్పేస్‌ఎక్స్‌ 'స్టార్‌లింక్‌ మిషన్'‌కు శ్రీకారం చుట్టింది. ఫాల్కన్‌ 9 రాకెట్‌ ద్వారా 60 శాటిలైట్లను అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లింది. జనవరి 21, 2021 నాటికి 1,035 శాటిలైట్లను అంతరిక్షంలోకి పంపించింది. ప్రస్తుతం మరో 60 శాటిలైట్లను పంపింది. దశాబ్దకాలంలో దాదాపు 12 వేల శాటిలైట్లను స్పేస్‌లోకి పంపించనుంది.

Targeting Sunday, March 14 at 6:01 a.m. EDT for Falcon 9's next launch of 60 Starlink satellites. The first stage booster supporting this mission has completed eight flights to date https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/aTNacxYAiE

— SpaceX (@SpaceX) March 13, 2021