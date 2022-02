LIVE UPDATES:

►బుకారెస్ట్‌ నుంచి 240 మంది భారతీయ విద్యార్థులతో మూడో విమానం ఢిల్లీ చేరుకుంది. ఆదివారం ఇప్పటికే రెండు విమానాలను నుంచి సుమారు 500 మంది విద్యార్థులు బుకారెస్ట్ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు.



►ఉక్రెయిన్‌లో ఇంటర్నెట్‌ సేవలను తిరిగి ప్రారంభించిన ఎలోన్‌ మస్క్‌

ఎలోన్ మస్క్ స్పేస్‌ఎక్స్‌ స్టార్‌లింక్ శాటిలైట్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవలను ఉక్రెయిన్‌లో యాక్టివేట్ చేశారు. కీవ్‌ అధికారి ఆ ప్రాంతంలో తిరిగి ఇంటర్నెట్‌ సేవలను తిరిగి అందించాలని కోరారు. దీనికి స్పందనగా మస్క్‌ స్టార్‌లింక్ సేవలను ఉక్రెయిన్‌లో యాక్టివ్‌ అని చేసి ఆ విషయాన్ని ట్వీట్ చేశారు.

►ఉక్రెయిన్‌కు మద్దతుగా ఆయుధాలు పంపుతామన్న జర్మనీ

►దేశంలోని రెండవ అతిపెద్ద నగరమైన ఖార్కివ్‌లో రష్యా దళాలు గ్యాస్ పైప్‌లైన్‌ను పేల్చివేసినట్లు ఉక్రెయిన్ తెలిపింది.

BREAKING: Oil depot on fire after missile strike near Kyiv pic.twitter.com/TQkz7s8xiq

— BNO News (@BNONews) February 26, 2022