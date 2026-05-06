 పాక్‌లో ప్రముఖ మతపెద్ద కాల్చివేత | Prominent cleric Maulana Idrees shot dead in Pakistan Khyber Pakhtunkhwa | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాక్‌లో ప్రముఖ మతపెద్ద కాల్చివేత

May 6 2026 4:26 AM | Updated on May 6 2026 4:26 AM

Prominent cleric Maulana Idrees shot dead in Pakistan Khyber Pakhtunkhwa

పెషావర్‌: పాకిస్తాన్‌లోని ఖైబర్‌ ప్రావిన్స్‌లో మంగళవారం ప్రముఖ మతపెద్దను ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ ఉగ్రవాదులు కాల్చి చంపారు. చార్సద్దా జిల్లా ఉట్మన్‌జాయ్‌ ఏరియాలో మోటారు సైకిల్‌పై వచ్చిన దుండగులు షేక్‌ ఉల్‌ హదిత్‌ మౌలానా మహ్మద్‌ ఇద్రీస్‌ వాహనాన్ని అడ్డగించి, కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఆయన ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది గాయపడ్డారు.

తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్రీస్‌ ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగానే కన్నుమూశారు. గాయపడిన భద్రతా సిబ్బందికి ప్రమాదం తప్పిందని పోలీసులు తెలిపారు. దాడికి తమదే బాధ్యతని ఉగ్ర సంస్థ ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ ఇన్‌ ఖొరాసాన్‌ ప్రావిన్స్‌(ఐఎస్‌కేపీ)ప్రకటించుకుంది. జమియత్‌ ఉలేమా–ఇ– ఇస్లామ్‌(ఎఫ్‌) చర్సద్దా జిల్లా చీఫ్‌గా ఉన్న ఇద్రిస్‌ ఆ పార్టీ చీఫ్‌ మౌలానా ఫజలుర్‌ రహా్మన్‌కు సన్నిహితుడు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించిన తెలుగు సినిమాలివే (ఫోటోలు)
photo 2

గొప్ప మనసు చాటుకున్న విజయ్.. ఆటిజం చిన్నారులతో మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ యాంకర్ అమూల్య నూతన గృహప్రవేశం (ఫొటోలు)
photo 4

ఘనంగా దర్శకుడు దాసరి నారాయణరావు జయంతి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

మెట్ గాలా-2026 ఈవెంట్‌లో సుధారెడ్డి (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Strong Counter to Kollu Ravindra Over Jagananna Houses Issue 1
Video_icon

ఇళ్లను రద్దు చేస్తాడంటా.. ఎవడబ్బ సొమ్మ ఎవరు రద్దు చేస్తారు..
TVK Vijay Swearing-in Date Updates 2
Video_icon

ప్రమాణ స్వీకారం డేట్ ఫిక్స్
Mamata Banerjee Sensational Comments On BJP, PM Modi 3
Video_icon

దీదీ సంచలన కామెంట్స్.. బీజేపీ 100 సీట్లు చోరీ.!
Ambati Rambabu Reacts On TVK Vijay Victory In Tamil Nadu Elections 4
Video_icon

సింగిల్ గా సింహంలా గర్జించాడు.. విజయ్ గెలుపు పై అంబటి రియాక్షన్
TVK Vijay Fans Celebrating His Victory At Hyderabad 5
Video_icon

హైదరాబాద్ లో జగన్, విజయ్ ఫొటోతో దుమ్ములిపిన TVK అభిమానులు
Advertisement
 