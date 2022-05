గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాల్సింది అరగంటలోపే. కానీ, నింగికి ఎగసిన పావుగంటకే జాడ లేకుండా పోయింది. ఐదు గంటలపాటు సస్పెన్స్‌తో హైడ్రామా నడిచింది. చివరకు ప్రమాదానికి గురైందన్న ప్రకటనతో.. ప్రయాణికుల బంధువుల రోదనలు మిన్నంటాయి. విషాదాంతంగా ముగిసిన నేపాల్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ ప్రమాదంలో ప్రయాణికుల మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిన స్థితిలో లభ్యం అయ్యాయి.

నేపాల్‌ తారా ఎయిర్‌లైన్స్‌ విమాన ప్రమాదంలో శకలాలను సోమవారం ఉదయం గుర్తించారు. ప్రయాణికుల మృతదేహాలు కాలిపోయాయని, కొన్ని మృతదేహాలు అసలు గుర్తుపట్టలేనంతగా ఉన్నాయని పోలీసులు చెప్తున్నారు. నేపాల్‌ ఆర్మీ, రెస్క్యూ ట్రూప్స్‌తో కలిసి చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ ఆదివారం సాయంత్రం మంచు వర్షం కారణంగా ఆపేశారు. అయితే ఈ ఉదయం సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ ప్రారంభించిన కాసేపటికే మనపతీ హిమాల్‌ కొండచరియల దగ్గర శకలాలను గుర్తించారు.

ముస్తాంగ్‌ జిల్లా కోవాంగ్‌ గ్రామ శివారులో ఈ తేలికపాటి విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. నలుగురు భారతీయలతో పాటు మొత్తం 22 మంది ప్రయాణికులు ఈ విమానంలో ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. సోమవారం ఉదయం సానోస్వేర్‌ వద్ద తగలబడుతున్న శకలాలు కనిపించాయని అధికారులు వెల్లడించారు. చనిపోయిన వాళ్లలో నేపాలీలతో పాటు నలుగురు భారతీయులు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్లని, వాళ్ల స్వస్థలం మహారాష్ట్ర థానే అని పేర్కొన్నారు.

Nepal | Crashed Tara Air aircraft located at Sanosware, Thasang-2, Mustang

The aircraft with 22 people including four Indians onboard went missing yesterday.

(Photo source: Nepal Army) pic.twitter.com/W4n5PV3QfA

— ANI (@ANI) May 30, 2022