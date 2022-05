ప్రేమకు హద్దులు లేవు. అందునా అమ్మ ప్రేమకి!. అందుకు నిదర్శనంగా నిలిచే.. ఘటనలు ఎన్నో చూస్తున్నాం.. వింటున్నాం కూడా. ప్రస్తుతం ట్విటర్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్‌ అవుతున్న ఓ వీడియో అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

అమ్మ ప్రేమకు దూరమైన మూడు పులి పిల్లలను అక్కున చేర్చుకుంది ఓ లాబ్రాడర్‌ డాగ్‌. అలాగని ఆ అమ్మ వాటికేం శాశ్వతంగా దూరం కాలేదు. ఓ తల్లి పులి దానికి పుట్టిన మూడు పిల్లలను పుట్టినప్పటి నుంచి దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు.



దీంతో జూ నిర్వాహకులు.. ఆ పులి కూనల ఆలనా పాలనను ఓ శునకానికి అప్పజెప్పారు. తొలుత ఈ ప్రయత్నం ఫలించదేమో అని, పులి కూనల పరిస్థితిపై ఆందోళన చెందారు నిర్వాహకులు. కానీ, అదేం బంధమో.. ఆ పులి కూనలను అక్కున చేర్చుకుంది ఆ ఆడ శునకం. ఇంకేం ఆ ప్రేమకు సోషల్‌ మీడియా ఫిదా అవుతోంది. చైనా జూలో ఇది చోటుచేసుకుంది. ఒరిజినల్‌ వీడియో ఏప్రిల్‌ 27న అప్‌లోడ్‌ కాగా, తాజా వీడియో ట్విటర్‌ ద్వారా వైరల్‌ అవుతోంది.

Because you want to see a lab doggy take care of baby rescue tigers

pic.twitter.com/qmKnyO4Fzi

— A Piece of Nature (@apieceofnature) May 15, 2022