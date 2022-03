వివక్ష.. ఇది కనిపించని రంగమంటూ లేదు. అయితే ఈ పరిస్థితిని మార్చే ప్రయత్నాలు మాత్రం జరుగు... తూనే ఉన్నాయి. ఈ తరుణంలో మహిళల క్రికెట్‌కు ఆదరణ గతకొంతకాలంగా పెరుగుతూ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్‌ పోటీలు మొదలుకాగా.. ఈ టోర్నీకి మద్ధతుగా గూగుల్‌ డూడుల్‌తో ప్లేయర్‌లకు జోహార్లు చెప్పింది.

12వ ఎడిషన్‌ మహిళా క్రికెట్‌ ప్రపంచ కప్‌ పోటీలు మార్చి 4న ప్రారంభం అయ్యాయి. ఏప్రిల్‌ 3వ తేదీ దాకా జరగబోయే ఈ టోర్నీ కోసం గూగుల్‌ డూడుల్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఆరుగురు ప్లేయర్లు ప్రేక్షకుల మధ్య గేమ్‌లో మునిగిపోయినట్లు ఉండే డూడుల్‌ ఇది. గూగుల్‌ హోం పేజీలో ఈ డూడుల్‌ను మీరూ గమనించొచ్చు. క్లిక్‌ చేయగానే స్కోర్‌ బోర్డుకు వెళ్లడంతో పాటు బాల్స్‌ ఎడమ నుంచి కుడికి దూసుకెళ్లడం చూడొచ్చు.

