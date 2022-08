ఫిన్‌లాండ్‌ ప్రధాని వీడియో పెద్ద వివాదస్పదంగా మారింది. ఫిన్‌లాండ్‌ ప్రధాని సన్నా మారిన్‌ కొందరూ నాయకులు, సినీ ప్రముఖులతో కలిసి పార్టీ చేసుకుంది. ఈ వీడియో లీక్‌ అవ్వడంతో... నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అయ్యింది. ఆ పార్టీలో డెమోక్రటిక్‌ పార్టీకి చెందిన పార్లమెంట్‌ సభ్యురాలు ఇల్మారి నూర్మినెన్‌, ప్రముఖ గాయకులు, ప్రముఖ యూట్యూబర్‌, టీవీ యాంకర్లు తదితరులు ఉన్నారు.

ఆ వీడియోలో ఫిన్‌లాండ్‌ ప్రధాని డ్యాన్స్‌ స్టెప్పులతో అదరగొట్టింది. ఐతే ఈ పార్టీ ఒక ప్రైవేట్‌ ప్రాపర్టీలో ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ నెటిజన్ల ఈ వీడియోను చూసి విభిన్నంగా స్పందించారు. కొందరూ ప్రధానమంత్రికి కూడా పార్టీలు సర్వసాధారణమైనని అంటూ మారిన్‌కి మద్దతు ఇ‍వ్వగా .... మరికొందరూ ప్రధాని హోదాలో ఇవేమి పనులు అంటూ మండిపడుతున్నారు..

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

