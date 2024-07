అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్ధిగా ఒహాయో రిపబ్లికన్ సెనేటర్‌ జేడీ వాన్స్‌ ఎంపికయ్యారు. అయితే, జేడీ వాన్స్‌ ఎంపికతో ఆయన సతీమణి ఉషా చిలుకూరికి భారత్‌ మూలాలు ఉన్నాయని వెలుగులోకి రావడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న నెటిజన్లు ఆమె గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.వారిలో అపర కుబేరుడు ఎలోన్‌ మస్క్‌ ఉన్నారు.ఇంతకీ ఆయన ఎందుకు స్పందించారు.

మిల్వాకీలో రిపబ్లికన్‌ పార్టీ ఆఫీస్‌ వేదికగా ట్రంప్‌ రిపబ్లికన్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ క్యాండిడేట్‌గా జేడీ వాన్స్‌ను ప్రకటించారు.అంతకంటే ముందే జేడీ వాన్స్ భార్య ఉషా వాన్స్ ప్రొఫైల్‌ను చూసి తాను ముగ్ధుడినయ్యానని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా వాన్స్‌ సతీమణి ఉషా చిలుకూరికి అభినందనలు తెలుపుతూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. వారిలో డాక్టర్ పారిక్ పటేల్ ఎక్స్‌ వేదికగా ఉషా చిలుకూరి ప్రతిభాపాటవాలపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

You either hire an Indian CEO or live long enough to see yourself become Indian pic.twitter.com/RmcjFaGrtj

— Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. (@ParikPatelCFA) July 15, 2024