బెంగళూరు ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో తాజా ఐపీఎల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా దర్శమిన్చిన దృశ్యాలు ఇంటర్నెట్‌లో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లు స్వయంగా స్టేడియంలో కూచుని చూడటమంటే చాలా ఖరీదైన వ్యవహారం. టికెట్లు దొరకడం చాలా గగనం కూడా. అయితే టికెట్‌ కొనుక్కుని మరీ మ్యాచ్‌ను చూడటం మానేసిన ఒక అమ్మడు తీరిగ్గా అమెరికన్‌ పాపులర్‌ షో చూస్తూ కూచోవడం కెమెరా కంట పడింది. దీంతో ఇది నెట్టింట్‌ వైరల్‌గా మారింది.

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) మ్యాచ్‌ సందర్బంగా ఏప్రిల్‌ 2న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మరియు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీపక్ కుమార్ అనే ట్విటర్‌ యూజర్‌ "ఈ అమ్మాయి ఐపిఎల్ మ్యాచ్‌లో ‘ఫ్రెండ్స్‌’ చూస్తోందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను" అనే క్యాప్షన్‌తో ఈ ఫోటోను షేర్‌ చేశాడు. అంతే ఇది లక్షల వ్యూస్‌, లైక్స్‌తో చక్కర్లు కొడుతోంది.

‘‘ఈ సంవత్సరం ఐపీఎల్‌ అస్సలు ఆసక్తికరంగా లేదు, బోరింగ్‌గా కనీసం నా సర్కిల్‌లో కూడా ఆసక్తికరంగా లేదు’’ ఒకరు, ‘‘ఇందులో నమ్మలేకపోవడానికేమీ లేదు.. చిన్న స్వామి స్టేడియం అంతే.. ఆ అమ్మాయిని నిందించి లాభం లేదు’’ అని మరొకరు "మ్యాచ్ తప్పనిసరిగా బోరింగ్‌గా ఉందేమో బ్రో’’, ‘‘ఆర్‌సీబీ ఫ్యాన్‌ అందుకే’’ ఇలా రక రకాల కమెంట్లు చేయడం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మూడో ఓటమిని మూట గట్టుకుంది. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ 28 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని సాధించింది.

Can’t believe this girl is watching Friends during an IPL match 😭 pic.twitter.com/fgL14lPGyC

— Deepak Kumaar (@immunewolf_) April 2, 2024