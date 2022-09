న్యూఢిల్లీ: ఒక మహిళా పోలీసు తమ మామాగారిపై బౌతిక దాడికి దిగింది. ఐతే ఈ ఘటనను మరోక పోలీసు వీడియో తీయడంతో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన ఢిల్లీలోని లక్ష్మీ నగరంలో నివాసం ఉంటున్న బాధిత వృద్ధిడి ఇంటిలో చోటు చేసుకుంది. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళా పోలీసు పదేపదే తన మామాగారి చెంప చెళ్లుమనిపిస్తుంది. పైగా అందుకు ఆమె తల్లి కూడా మద్దతిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది.

ఈ ఘటన జరగడానికి ముందు ఆమె తన తల్లితో కలిసి వృద్ధుడైన తన మామగారితో గొడవకు దిగింది. ఇద్దరి మద్య పెద్ద వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోక పోలీసు జోక్యం చేసుకునేలోపే ఆ మహిళా పోలీసు పదే పదే ఆ వృద్ధుడి చెంప చెళ్లుమనిపించింది. సదరు మహిళా పోలీసు ఢిల్లీలోని ఢిఫెన్స్‌ కాలనీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో సబ్‌ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తోంది. ఈ ఘటన పై సీరియస్‌ అయిన పోలీసు అధికారులు సదరు మహిళా పోలీసుపై కేసు నమోదు చేయడమే కాకుండా శాఖాపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని తెలిపారు.

#WATCH | Case registered under section 323/427 IPC after a video of Sub-Inspector thrashing her in-laws in Delhi's Laxmi Nagar went viral. Info shared with concerned authority to take suitable departmental action against the erring police official: Delhi Police

(CCTV Visuals) pic.twitter.com/VUiyjVtZQl

— ANI (@ANI) September 5, 2022