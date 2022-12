ఢిల్లీలో ఘోరం..ఐదేళ్ల చిన్నారిపై అఘాయిత్యం

ఢిల్లీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇంటి ముంగిట ఆడుకుంటున్న ఐదేళ్ల చిన్నారిని కిడ్నాప్‌ చేసి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు ఒక దుండగుడు. ఈ ఘటన బుధవారం ఉత్తర ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకెళ్తే...పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం...చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తమ పాప కనిపించటం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

దీంతో పోలీసులు ఆ చిన్నారి ఫోటోను అన్ని పోలీస్టేషన్‌లకు పంపించి వెతకడం ప్రారంభించారు. సమీపంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లు పరిశీలించగా... ఒక అపరిచిత వ్యక్తి చిన్నారిని ఎత్తుకుని తీసుకువెళ్తున్నట్లు కనిపించింది. దీంతో పోలీసులు ఆ రోజు రాత్రి వరకు ఆ చిన్నారి కోసం తీవ్రంగా గాలించారు. ఐతే ఎట్టకేలకు ఆ పాప ఒక పార్క్‌ సమీపంలో కనిపించింది. ఈ మేరకు పోలీసులు ఆమెను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆమె అత్యాచారానికి గురైనట్లు వైద్యుల ధృవీకరించారు.

దీంతో పోలీసులు అతడి ఆచూకి కోసం బృందాలుగా ఏర్పడి గాలించడం ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు డిప్యూటీ కమీషనర్‌ దేవేశ్‌ కుమార్‌ మహల్‌ మాట్లాడుతూ...ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులు దినసరి కూలీలని చెప్పారు. ఉత్తర ఢిల్లీలో ఆ చిన్నారి కోసం తీవ్రంగా గాలించామని, ఎట్టకేలకు ఆ బాలికను గుర్తించగలిగామని అన్నారు. తొందరలోనే నిందితుడి ఆచూకిని కనుక్కొని అరెస్టు చేస్తామని వెల్లడించారు.

5-YR-OLD KIDNAPPED & RAPED IN DELHI

A five-year-old girl was #kidnapped and then raped in #Delhi's Bhalswa diary. #Police said the girl was kidnapped by a man when she was playing outside her home in Bhalswa Dairy area on Wednesday.@Verma__Ishika reports pic.twitter.com/YCzHdx5Poa

— Mirror Now (@MirrorNow) December 23, 2022