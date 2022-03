టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ టాలెండెడ్‌ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన నాగ్‌ అశ్విన్‌ ప్రముఖ ఇండస్ట్రియలిస్టు ఆనంద్‌ మహీంద్రాని సాయం కోరడం సంచలనంగా మారింది. బిగ్‌బి అమితాబ్‌, డార్లింగ్‌ ప్రభాస్‌, దీపికా పడుకోన్‌లు ముఖ్య తారాగణంగా రూపొందుతున్న ప్రాజెక్ట్‌ కే కోసం నాగ్‌ అశ్విన్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఆనంద్‌ మహీంద్రాని సంప్రదించారు.

ప్రాజెక్ట్‌ కే సైన్స్‌ ఫిక‌్షన్‌ జానర్‌ సినిమా కావడంతో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని మించిన వాహనాలను ఈ సినిమాలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ వాహనాలు పూర్తిగా ఇండియన్‌ ఇంజనీర్లు, డిజైనర్లతోనే తయారు చేయిస్తు‍న్నారు. ఫిక‌్షన్‌ సినిమా ఐనప్పటికీ రియల్టీకి దగ్గరగా వాహనాల డిజైన్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి మీ హెల్ప్‌ కావాలంటూ ఆనంద్‌ మహీంద్రాని నాగ్‌ అశ్విన్‌ కోరారు.

Dear @anandmahindra sir...we are making an Indian sci-fi film with Mr.Bachan, Prabhas and Deepika called #ProjectK A few vehicles we are building for this world are unique & beyond the tech of today...if this film does wat it is supposed to, it will be the pride of our nation.

విద్యార్థిగా తనకు సినిమాలంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్‌ ఉండేదని పలుమార్లు ఆనంద్‌ మహీంద్రా తెలిపారు. హ్యాండీక్యామ్‌ తీసుకుని డాక్యుమెంటరీలు తీసే ప్రయత్నం కూడా చేసినట్టు గతంలో ఫోటోలు షేర్‌ చేశారు. కాగా ఏకంగా సినిమా నిర్మాణంలో ఇండస్ట్రియలిస్టుగా మీ సాయం కావాలంటూ మహానటి దర్శకుడి నుంచి పిలుపు వచ్చింది. అయితే నాగ్‌ అశ్విన్‌ అభ్యర్థనకి ఆనంద్‌ మహీంద్రా నుంచి ఇంకా బదులు రాలేదు.

I admire you a lot sir..v have a talented, fully Indian team of engineers and designers..but the scale of the project is such that we could use a hand..such a film has never been attempted before...it would be an honor if you can help us engineer the future... #ProjectK

— Nag Ashwin (@nagashwin7) March 4, 2022