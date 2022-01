స్కూల్‌ టైంలో పెద్దయ్యాక ఏమవుతావురా? అంటే.. సంకల్లో చేతులు కట్టుకుని సంతోషంగా ‘ఫలానా అయిపోతాం సార్‌’ అని చెప్తుంటాం. కానీ, కష్టపడి ఆ కలను నెరవేర్చుకునేవాళ్లం కొందరమే!. పరిస్థితుల మూలంగానో, ఇతర కారణాల వల్లనో కొందరు అనుకున్నవి సాధించలేకపోవచ్చు. ఆ లిస్ట్‌లో ఆనంద్‌ మహీంద్రా కూడా ఉన్నారు.

ప్రముఖ వ్యాపార దిగ్గజం ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఒక ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ అనే విషయం తాజాగా ఓ ఫొటో ద్వారా బయటపడింది. ‘మహీంద్రా గ్రూప్‌ అనే ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీని ముందుడి నడిపిస్తున్నారు. కానీ, చదువుకునే రోజుల్లో మీ లక్ష్యం ఏంటి?.. ఫేవరెట్‌ ప్రొఫెషన్‌గా దానిని మిస్‌ అవుతున్నారా?’ అని ట్విటర్‌లో ఈశ్వరన్‌ వ్యక్తి ఎప్పుడో వారం కిందట ఆనంద్‌ మహీంద్రాను అడిగారు. దానికి ఇప్పుడు రిప్లై ఇచ్చారు ఆయన.

Easy to answer this. I wanted to be a filmmaker & was studied film in college. My thesis was a film I made at the ‘77 Kumbh Mela. But this pic was while shooting a documentary in a remote village near Indore. Anyone old enough to guess which handheld 16mm camera I was using? https://t.co/xmLuuLrv3A pic.twitter.com/oKCddQFyGf

