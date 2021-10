ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ మన అందరి జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. సోషల్‌మీడియాలో గంటల కొద్ది కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాం. నిన్న ఒక్కసారిగా ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ డౌన్‌ అవ్వడంతో యూజర్లు కంగారు పడ్డారు. ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టా డౌన్‌ అవ్వడంతో ట్విటర్‌లో యూజర్లు రకరకాలుగా స్పందించారు.

ట్విటర్‌కు పరుగోపరుగు..!

నిన్న ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ డౌన్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. మనలో చాలా మంది ఫేస్‌బుక్‌ సర్వర్లు డౌన్‌ ఐనా విషయం తెలియకా మన స్మార్ట్‌ఫోన్లను స్విచ్‌ ఆఫ్‌ చేసి మళ్లీ అన్‌ చేసి ఉండే ఉంటాం. మరి కొంత మంది యూజర్లు ఇంటర్నెట్‌ సరిగ్గా రావడం లేదంటూ ఆయా నెట్‌వర్క్‌ ప్రొవైడర్లకు ఫోన్‌ చేశారు. తరువాత కొద్ది సేపు అయ్యాక ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ సర్వర్లు డౌన్‌ ఐనా విషయాన్ని తెలుసుకుని యూజర్లు కాస్త కుదుటపడ్డారు. ఈ మూడు యాప్స్‌ డౌన్‌ అవ్వడంతో యూజర్లు ఒక్కసారిగా ట్విటర్‌, టెలిగ్రాం, స్నాప్‌చాట్‌ పరుగులు పెట్టారు. మనలో కూడా చాలా మంది ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మనము కూడా వెళ్లాము.

మీమ్స్‌తో హల్‌చల్‌..!

ట్విటర్‌లో కొంతమంది యూజర్లు అసహనం కోల్పోయి ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టా, వాట్సాప్‌ సర్వీసెస్‌పై వీపరితమైన మీమ్స్‌తో హల్‌చల్‌చేశారు. సందు దొరికింది కదా అని ట్విటర్‌ కూడా ‘హాలో లీట్‌ర్లలీ ఎవ్రీవన్‌’ అంటూ ట్రోల్‌ చేసింది. ప్రముఖ ఆస్ట్రోనాట్‌ టెర్రీ వీర్ట్స్ ట్విటర్‌లో...‘ ఇక్కడ అంతరిక్షంలో కూడా ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సాప్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పనిచేయడం లేదంటూ’ ట్విట్‌ చేశాడు. ట్విటర్‌లో యూజర్లు షేర్‌ చేసిన మీమ్స్‌ చూస్తే పొట్ట చెక్కలయ్యేలా నవ్వాల్సిందే....

ట్విటర్‌ ట్రెండ్‌ ఐనా కొన్ని మీమ్స్‌ మీ కోసం...!

Twitter right now as WhatsApp, Instagram and Facebook crash #instagramdown pic.twitter.com/zSHya9uxC0 — Thando (@whoistedo) October 4, 2021

People coming to Twitter to check what's going on with Facebook and Whatsapp : pic.twitter.com/ZPID626KUI — عبـّود (@i6tx2) October 4, 2021

Mark trying to fix Whatsapp, Instagram and Facebook at the same time. pic.twitter.com/n0WZSwLYon — Mazi Gburugburu Son (@Maziify07) October 4, 2021

Mark zuckerberg right now. 😂 pic.twitter.com/CaMX9fqzWy — Thoha Yasin 🇲🇻 (@ThohaYasin) October 4, 2021

Me after switching between my wifi and data only to realise that instagram and facebook are down #instagramdown pic.twitter.com/DaoQijRAXM — Benji (@Cule_Ben) October 4, 2021

