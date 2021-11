వాట్‌ ఏ టెర్రిఫిక్‌ స్టోరీ - మంత్రి కేటీఆర్‌

దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న మహిళగా గుర్తింపు పొందిన ఫాల్గుని నాయర్‌ని తెలంగాణ ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామరావు ప్రశంసించారు. ఫాల్గుని నాయర్‌ కెరీర్‌ ఎదుగుదలను వివరిస్తూ ప్రచురితమైన కథనాన్ని ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ వాట్‌ ఏ టెర్రిఫిక్‌ స్టోరీ అంటూ కేటీఆర్‌ ప్రశంసించారు. దేశంలో ఉన్న మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు మీరే ఆదర్శనమంటూ పేర్కొన్నారు. దేశంలో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం విమెన్‌ ఎంట్రప్యూనర్‌షిప్‌ హబ్‌ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని గుర్తు చేశారు.

What a terrific story #FalguniNayar 👏

Inspiration to many young women entrepreneurs @WEHubHyderabad India’s only women entrepreneurship Hub launched by Govt of #Telangana https://t.co/IYtPSSxyHg

— KTR (@KTRTRS) November 10, 2021