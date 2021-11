క్రిప్టో కరెన్సీపై ఏం చేద్దాం? ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశం

నలువైపుల నుంచి విమర్శలు వెల్లువలా వచ్చి పడుతున్న క్రిప్టో కరెన్సీ చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. ప్రపంచంలో అమెరికా తర్వాత క్రిప్టో కరెన్సీపై ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తున్నవారు మన దేశంలోనే ఉన్నారు. దీంతో క్రిప్టో కరెన్సీపై ఎలా వ్యవహరించాలనే అంశంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.

క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలు దేశంలో పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంటర్నెట్‌ వేదికగా జరిగే ఈ వ్యవహరంలో ఎవరి జోక్యం లేకుండా పోయింది. దీంతో క్రిప్టోలో పెట్టుబడులు మంచిది కాదనే ప్రచారం జరుగుతున్నా.. క్రిప్టో వ్యాప్తి ఆగడం లేదు. దీంతో క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడులపై ప్రభుత్వ పరంగా ఎలా వ్యవహరించాలి, ఇందులో ఇన్వెస్ట్‌ చేసే వారికి ఏ తరహా సూచనలు ఇవ్వాలనే అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన శనివారం సమావేశం జరిగినట్టు ఏఎన్‌ఐ వెల్లడించింది.

The meeting chaired by PM Modi on the way forward for cryptocurrency & related issues was also an outcome of a consultative process as RBI, Finance Ministry, Home Ministry had done an elaborate exercise on it as well as consulted experts from across the country & world: Sources

— ANI (@ANI) November 13, 2021