పెంపుడు జంతువుల ఆహార పదార్థాల తయారీ సంస్థ మార్స్‌ పెట్‌కేర్‌ తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కీలక ఒప్పందం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం నగరంలో ఆ సంస్థకు ఉన్న ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందం మీద సంతకం చేసింది. మరోవైపు తెలంగాణ సాంస్కృతిక రాజాధానిలో ఐటీ పరిశ్రమ వేళ్లూనుకుంటోంది. మరో ప్రముఖ కంపెనీ ఇక్కడ సెంటర్ ప్రారంభించేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది.

పిడిగ్రీ తయారీ ఇక్కడే

మార్స్‌ పెట్‌కేర్‌ సంస్థ హైదరాబాద్‌ నగరంలో 2008లో కర్మాగారం ఏర్పాటు చేసింది. కుక్కలతో పాటు ఇతర పెంపుడు జంతువులు తినే డ్రై ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ తయారవుతున్నాయి. అయితే గత దశాబ్ధం కాలంగా పెంపుడు జంతువులకు పోషక ఆహారం అందించే విషయంలో ప్రజలకు అవగాహాన పెరిగింది. ఫలితంగా ఈ మార్కెట్‌ పుంజుకుంది. ముఖ్యంగా కుక్కలకు ఆహారంగా అందించే పిడిగ్రీ ఇప్పుడు అందరికీ సుపరిచితమే అయ్యింది. పిడిగ్రీ బ్రాండు పెట్‌ ఫుడ్‌ మన హైదరాబాద్‌లోనే తయారవుతోంది.

రూ.500 కోట్ల పెట్టుబడి

పెరుగుతున్న మార్కెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్‌లోని ఫ్యాక్టరీ కెపాసిటీ పెంచనున్నారు. ఇందు కోసం రూ. 500 కోట్లు ఇన్వెస్ట్‌ చేయనుంది మార్స్‌ పెట్‌కేర్‌ సంస్థ. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ సామర్థ్యాన్ని 65 కిలోటన్నులకు పెంచడం ద్వారా హైదరాబాద్‌ నుంచే మన దేశంతో పాటు ఇతర ఏషియా దేశాలకు పెంపుడు జంతువుల ఆహారం సరఫరా కానుంది.

విన్‌ విన్‌ ఫార్ములా

పెట్‌కేర్‌ సంస్థ తన ఫ్యాక్టరీ సామర్థ్యం పెంచడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవడంతో పాటు స్థానికంగా పండే తృణ ధాన్యాలకు సరికొత్త మార్కెట్‌ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా నగరం చుట్టు పక్కల జిల్లాలో తృణధాన్యం రైతులకు గిట్టుబాటు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు మార్స్‌ పెట్‌కేర్‌ సంస్థ పెట్టుబడులను విన్‌ విన్‌ ప్రతిపాదనగా మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌లో అభివర్ణించారు.

Another major global brand reposes faith on Telangana, @MarsPetcareUS signed an MoU to invest more than ₹500 Cr to triple their capacity

Project will link supply chains to state producers in cereals, fisheries & poultry to create a win-win scenario @pedigree_india pic.twitter.com/RD4ONECzPP

— KTR (@KTRTRS) December 16, 2021