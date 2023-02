ప్రైవేట్‌ బ్యాంక్‌ రంగ సంస్థ కొటక్‌ మహీంద్రా బ్యాంక్‌ ప్రముఖ కమెడియన్‌ తన్మయ్‌ బట్‌తో కుదుర్చుకున్న వ్యాపార ప్రకటనల నుంచి తప్పించింది. అందుకు కారణం తన్మయ్‌ నోటి దురుసేనని తెలుస్తోంది.

11 ఏళ్ల క్రితం తన్మయ్‌ బట్‌ ఓ సామాజిక వర్గంతో పాటు, దేవుళ్ల విగ్రహాలు, చిన్న పిల్లల గురించి అసభ‍్యకర వ్యాఖ్యలను ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో తీవ్ర దుమారమే చెలరేగింది. ఆ అభ్యంతర వ్యాఖ్యలు మరో సారి సోషల్‌ మీడియాలో చర్చనీయాంశగా మారాయి.

తాజాగా కొటక్‌ మహీంద్రా బ్యాంక్‌ 811 పేరుతో కమెడియన్‌ గ్రూప్‌ ఆల్ ఇండియా బక్ చోడ్‌తో కలిసి కమెడియన్‌ తన్మయ్‌ బట్‌, సమయ్ రైనాలతో ఓ యాడ్‌ క్యాంపెయిన్‌ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే పలువురు నెటిజన్లు దశాబ్దం నాటి ట్వీట్‌లను వెలుగులోకి తెచ్చారు. వాటిని రీట్వీట్‌ చేస్తూ కొటక్‌ మహీంద్రా బ్యాంక్‌ బాయ్ కాట్‌ అంటూ హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌లతో హోరెత్తించారు.

Hi @KotakBankLtd @udaykotak

I am a customer of your bank but the fact that you have hired a hinduphobic, woman and child abuser Tanmay Bhat for a campaign is making me consider closing my account. Discontinue the association with him and apologise? pic.twitter.com/W57pdic4jf

— Monica Verma (@TrulyMonica) February 12, 2023