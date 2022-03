ప్రముఖ టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఐఓఎస్‌ అప్‌డేట్‌పై ఐఫోన్‌ వినియోగదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ ఫోన్‌లలో ఈ కొత్త ఐఓఎస్‌ను అప్ డేట్‌ చేస్తే సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని, వెంటనే పరిష్కరించాలని యాపిల్‌కు వరుస ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.

మార్చి 14న ఐఫోన్‌లలో యాపిల్‌ అట్టహాసంగా ఐఓఎస్ 15.4ను అప్డేట్ విడుదల చేసింది. లేటెస్ట్‌ ఐఓఎస్‌ వెర్షన్‌లో ఫీచర్లు బాగున్నా..పనితీరు బాగాలేదంటూ వినియోగదారులు యాపిల్‌కు ట్యాగ్‌ చేస్తూ ట్వీట్‌ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొత్త ఐఓఎస్‌ దెబ్బకు ఐఫోన్‌ బ్యాటరీ డెడ్‌ అయ్యిందంటూ ట్వీట్‌లలో ప్రస్తావిస్తున్నారు.

మ్యాగ్జిమ్‌ షిషాకో అనే ట్విట్టర్‌ యూజర్‌ ఐఓఎస్‌ 'ఐఓఎస్‌ 15.4 అప్‌డేట్‌ తర‍్వాత నా ఐఫోన్‌ బ్యాటరీ డెడ్‌ అయ్యిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

Since iOS 15.4 released yesterday on March.15 2022, many iPhone users started to notice that their iPhone storage has been increased 2x while some notice that they lost some GB of storage after updating to iOS 15.4 and battery life is also worse #Apple #iOS #iOS154 #iPhone

