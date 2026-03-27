ఇన్ఫోసిస్‌ యూఎస్‌ షాపింగ్‌!

2 కంపెనీల కొనుగోలుకు సై...
జాబితాలో ఆప్టిమమ్ హెల్త్కేర్ ఐటీ
ఇన్సూరెన్స్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ స్ట్రాటస్
డీల్స్ ఉమ్మడి విలువ రూ. 5,260 కోట్లు
న్యూఢిల్లీ: టెక్నాలజీ సేవల దేశీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ భారీ కొనుగోళ్లకు తెరతీసింది. ఆరోగ్యపరిరక్షణ సంబంధ డిజిటల్ సమాచార కంపెనీ ఆప్టిమమ్ హెల్త్కేర్ ఐటీతోపాటు ఇన్సూరెన్స్ కన్సల్టింగ్ టెక్నాలజీ సంస్థ స్ట్రాటస్ను సొంతం చేసుకోనుంది. ఇందుకు ఉమ్మడిగా రూ. 5,260 కోట్లు వెచ్చించనుంది. ఆప్టిమమ్ హెల్త్కేర్ను ముందస్తు, ఆర్జన సంబంధ చెల్లింపులతోకలిపి 46.5 కోట్ల డాలర్లకు కొనుగోలు చేయనుంది. అయితే మేనేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహకాలు, బోనస్లను మినహాయించింది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం(2026–27) తొలి త్రైమాసికం(ఏప్రిల్–జూన్)లో కొనుగోలు పూర్తికాగలదని అంచనా.
ఇందుకు ఫ్లోరిడా(యూఎస్) కంపెనీ ఆప్టిమమ్ హెల్త్కేర్ ఐటీతో తప్పనిసరి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నట్లు ఇన్ఫోసిస్ వెల్లడించింది. క్లాస్ హెల్త్కేర్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, కన్సల్టింగ్ సేవల కంపెనీ ఆప్టిమమ్ భారీస్థాయి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్లో క్లయింట్లకు సేవలు అందించడంలో గుర్తింపు పొందినట్లు పేర్కొంది. వెరసి కంపెనీ హెల్త్కేర్ వృద్ధి వ్యూహాలకు మద్దతు లభించనున్నట్లు తెలియజేసింది. తద్వారా కంపెనీ టోపజ్ ఏఐ, కోబాల్ట్ క్లౌడ్, క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ ఇన్ఫ్రా సర్వీసులను ఆప్టిమమ్ హెల్త్కేర్ ద్వారా ఆరోగ్యపరిరక్షణ సేవలందించే కంపెనీలు వినియోగించుకునేందుకు వీలుంటుందని ఇన్ఫోసిస్ సీఈవో సలీల్ పరేఖ్ వివరించారు.
స్ట్రాటస్ డీల్
ప్రాపరీ్ట, క్యాజువాలిటీ(పీఅండ్సీ) ఇన్సూరెన్స్ పరిశ్రమలో టెక్నాలజీ సొల్యూషన్లు అందిస్తున్న యూఎస్ కంపెనీ స్ట్రాటస్ కొనుగోలుకి తప్పనిసరి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నట్లు ఇన్ఫోసిస్ తెలియజేసింది. ఇందుకు ముందస్తు, ఆర్జన సంబంధ చెల్లింపులతోకలిపి 9.5 కోట్ల డాలర్ల నగదు వెచ్చించనున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే మేనేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహకాలు, బోనస్లనుమినహాయించింది. దీంతో బీమా రంగంలో లీడర్షిప్ను మరింత పటిష్టపరచుకోనున్నట్లు తెలియజేసింది. గ్లోబల్ పీఅండ్సీ ఇన్సూరెన్స్ క్లయింట్లకు మరింత విస్తారంగా ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ సర్వీసులను అందించనున్నట్లు తెలియజేసింది.
పరిశ్రమ సంబంధ లోతైన పరిజ్ఞానం కలిగి 450 మంది నిపుణుల బృందాన్ని స్ట్రాటస్ కలిగి ఉన్నట్లు పేర్కొంది. కన్సల్టింగ్ నైపుణ్యాలు, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్న టీమ్ను సొంతం చేసుకోనున్నట్లు వెల్లడించింది. భారత్సహా.. యూఎస్, కెనడాలలో గ్లోబల్ డెలివరీ కార్యకలాపాలు విస్తరించిన స్ట్రాటస్ ఎండ్టుఎండ్ గైడ్వైర్ ఇన్సూరెన్స్సూట్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నట్లు వివరించింది. వీటిలో పాలసీసెంటర్, క్లెయిమ్సెంటర్, బిల్లింగ్సెంటర్, అప్గ్రేడ్స్, అప్లికేషన్ మేనేజ్డ్ సర్వీసులు తదితరాలున్నట్లు పేర్కొంది.