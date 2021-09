ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కొత్త మస్కట్‌ ఇదే?

ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ సంస్థ తమ కంపెనీని ప్రతిబింబించేలా కొత్త మస్కట్‌ని రూపొందించింది. శక్తికి, ధృడత్వానికి పేరైన ఖడ్గమృగాన్ని తమ కంపెనీ మస్కట్‌గా ఎంచుకుంది. ఏదైనా ఈవెంట్‌, లేదా బ్రాండ్‌ ప్రమోషన్‌ కోసం మస్కట్‌లను ఎంచుకోవడం సర్వ సాధారణం. ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన అస్సాం ఆయిల్స్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ మస్కట్‌ను ఏర్పాటు చేసుకుంది. అదే బాటలో ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ సైతం మస్కట్‌ని ట్విట్టర్‌ వేదికగా లాంఛ్‌ చేసింది.

As we welcome #IndianOilRhino into the IndianOil family as its brand mascot, the similarities between the two are striking. Like a match made in heaven. Massive yet Agile, Tough yet Caring, Gentle yet Majestic. Reason enough to open up our hearts to the IndianOil Rhino. pic.twitter.com/LPgC0sCdTI

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) September 1, 2021