డీసెంట్రలైజ్‌ ఫైనాన్షియల్‌ సర్వీసెస్‌లో అతి పెద్ద చోరీగా చెప్పుకుంటున్న పాలి నెట్‌వర్క్‌ హ్యాకింగ్‌ విషయంలో ఊహించని ట్విస్ట్‌ చోటు చేసుకుంది. పటిష్టమైన భద్రతా వ్యవస్థను ఛేదించి క్షణాల్లో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన క్రిప్టో కరెన్సీని కొట్టేసిన హ్యాకర్లు. ఆ తర్వాత ఎందుకనో మెత్తపడ్డారు. అందులో దాదాపు సగం సొమ్మును తిరిగి ఇచ్చేశారు.

హ్యాకింగ్‌లో కొత్త రికార్డు

పటిష్టమైన భద్రతా వ్యవస్థగా పేర్కొంటున్న బ్లాక్‌చైయిన్‌ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌పై నడిచే డీఫై యాప్‌ పాలినెట్‌వర్క్‌ను ఇటీవల హ్యాక్‌ అయ్యింది. సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఈ యాప్‌ నుంచి ఏకంగా 611 మిలియన్‌ డాలర్లు అంటే మన కరెన్సీలో దాదాపు 12 వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన క్రిప్టో కరెన్సీని కొట్టేశారు. పాలినెట్‌వర్క్‌ నుంచి తమకు అనుకూలమైన ఖాతాలకు క్రిప్టో కరెన్సీని తరలించుకుపోయారు. క్షణాల్లో జరిగిన ఈ మెరుపు హ్యాకింగ్‌తో బిత్తరపోయిన పాలి నెట్‌వర్క​ ఆ తర్వాత తేరుకుంది. కొన్ని వేల మందికి సంబంధించిన డిజిటల్‌ కరెన్సీని కొట్టేయడం సరికాదని... దయ ఉంచి ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయాలంటూ హ్యాకర్లను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా హ్యాకర్లను పాలిగాన్‌ నెట్‌వర్క్‌ కోరింది.

$260 million (As of 11 Aug 04:18:39 PM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $3.3M

BSC: $256M

Polygon: $1M

The remainings are $269M on Ethereum, $84M on Polygon

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021