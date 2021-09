GST Tax Payers: సెప్టెంబరు 10లోగా టీడీఎస్‌ దాఖలు చేయండి

న్యూఢిల్లీ : పన​‍్ను చెల్లింపుదారులను ఉద్దేశించి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. ఆగస్టుకి సంబంధించి జీఎస్‌టీ నుంచి డిడక్ట్‌ ట్యాక్స్‌ అట్‌ సోర్స్‌ (టీడీఎస్‌) మినహాయింపు పొందాలని ఆశించే వారు సెప్టెంబరు 10లోగా జీఎస్‌టీఆర్‌- 7 ఫామ్‌ని దాఖలు చేయాలని కోరింది.

టీడీఎస్‌ మినహాయింపుకు మరో మూడు రోజుల సమయమే ఉందని చెప్పింది. నిర్దేశిత గడువులోగా జీఎస్‌టీ ఫామ్‌ 7ను దాఖలు చేయాలని లేదంటే ఆలస్య రుసుముతో పాటు వడ్డీని కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సూచించింది.

Attention GST Taxpayers who are required to deduct Tax at Source (TDS) under GST!

File your GSTR-7 Return for the month of August, 2021 by September 10th, 2021. pic.twitter.com/6XmfZuRkDq

— CBIC (@cbic_india) September 8, 2021