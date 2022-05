ట్విటర్‌లో ఫేక్‌/స్పాన్‌ ఖాతాలు ఎన్ని ఉన్నాయనే అంశంపై ఈలాన్‌ మస్క్‌ వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ట్విటర్‌ ప్రస్తుత యాజమాన్యం చెబుతున్న సంఖ్యలు వాస్తవ పరిస్థితులకు మధ్యన పొంతన ఉండటం లేదంటూ బల్లగుద్ది మరీ వాదిస్తున్నారు. తన వాదనను సమర్థించుకునేలా అనేక ఉదాహారణలు చూపెడుతున్నారు. ట్విటర్‌ బోర్డుకు చుక్కులు చూపెడుతున్నాడు..

ట్విటర్‌ను టేకోవర్‌ చేసే విషయంలో ఈలాన్‌మస్క్‌ పునారాలోచనలో పడ్డట్టు ప్రకటించారు. దీనిపై ఇటీవల జరిగిన ఓ పోడ్‌కాస్ట్‌లో ఈలాన్‌ మస్క్‌ స్పందించారు. ట్విటర్‌లో ఫేక్‌ ఖాతాలు 20 శాతానికి పైగానే ఉన్నాయని, ఇక మనుషుల ఖాతాల్లోనూ యాక్టివ్‌ యూజర్ల సంఖ్య మరింత తక్కువ అంటూ వివరణ ఇచ్చారు. ఇందులో కోసం ఇటీవల తాను చేసిన ఓ ట్వీట్‌కి వచ్చిన స్పందనను ఉదహారించారు.

మస్క్‌ రికార్డ్‌

ట్విటర్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్నట్టు ఈలాన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించిన తర్వాత నెక్ట్స్‌ ఏం కొనబోతున్నారంటూ ఓ యూజర్‌ ప్రశ్నించాడు.. దానికి బదులిస్తూ నెక్ట్స్‌ కోకకోలాను కొనుగోలు చేసి అందులో కొకైన్‌ పెడతానంటూ ఈలాన్‌ మస్క్‌ చమత్కరించాడు. అయితే ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది. మొత్తం మీద ఈ ట్వీట్‌కి 4.8 మిలియన్‌ లైక్స్‌ వచ్చాయి. ప్రపంచంలో జీవించి ఉన్న మనుషుల్లో అత్యధిక లైకులు సాధించిన ‍ ట్వీట్‌గా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022