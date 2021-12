అమెరికా కంపెనీలన్నా.. వాటి ఉత్పత్తులన్నా టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌కి ఎనలేని మంట. ఛాన్స్‌ దొరికినప్పుడల్లా వాటి మీద తన శైలిలో సెటైర్లు వేస్తుంటాడు కూడా. ఈ తరుణంలో టెక్‌ దిగ్గజ కంపెనీ ‘యాపిల్‌’ మీద తాజాగా ట్విటర్‌లో వెటకారం ప్రదర్శించాడు.

టెస్లా కంపెనీ తెచ్చిన ‘సైబర్‌విజిల్‌’ను ఎలన్‌ మస్క్‌ తాజాగా ప్రమోట్‌ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. 50 డాలర్ల (రూ.3,747) విలువ చేసే ఈ విజిల్‌ను కొనుగోలు చేసి ‘విజిల్‌ వేయండి’ అంటూ ట్విటర్‌లో సరదాగా ఓ పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నా.. తన తర్వాతి పోస్టులో ఆరున్నర కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్‌ను ఉద్దేశిస్తూ ఓ విజ్ఞప్తి చేశాడు మస్క్‌.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021