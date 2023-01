‘ట్విటర్‌ యూజర్లకు కోపం తెప్పిస్తుంది’.. విచిత్రమైన ట్వీట్‌ చేసిన ఎలాన్‌ మస్క్‌!

ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన ఏం చేసినా వైరల్‌గా మారుతుంది. ఇటీవల ట్విటర్‌ని హస్తగతం చేసుకున్నప్పటి ఆ సంస్థలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో మ​స్క్‌ పేరు వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ ట్విటర్‌ సీఈఓ చేసిన ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారి హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

ఏది బెటర్‌.. మస్క్‌ ట్వీట్‌

ఎలాన్‌ మస్క్‌ రూటే సెపరేటు.. ఇది ఆయన చేసే పనులను చూస్తే అర్థమవుతుంది. వ్యాపారంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా సోషల్‌ మీడియాలోనూ అంతే యాక్టివ్‌గా ఉంటారు మస్క్‌. అంతేందుకు కొన్న సందర్భాల్లో తను తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలను కూడా ట్వీట్‌ రూపంలో నెటిజన్లను అడుగుతుంటారు. తాజాగా ఆయన ట్విటర్‌ వర్సెస్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ గురించి ప్రస్తావించారు. దీనికి సంబంధించి ఓ ట్వీట్‌ కూడా చేశారు.

Instagram makes people depressed & Twitter makes people angry. Which is better?

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2023