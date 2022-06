ఫోక్స్‌ వ్యాగన్‌ నుంచి సరికొత్త వర్చ్యూ

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద కార్ల తయారీ కంపెనీ జర్మన్‌ కార్‌మేకర్‌ ఫోక్స్‌ వ్యాగన్‌ ఇండియాలో మరో కొత్త కారును ప్రవేశపెట్టింది. సెడాన్‌ విభాగంలో ఈ కొత్త మోడల్‌ను అందుబాటులోకి తేనుంది. ఈ కారు కనీస ధర రూ. 11.21 లక్షలు ఉండగా హై ఎండ్‌ మోడల్‌ ధర రూ.17.92 లక్షలు (ఎక్స్‌షోరూం) గా ఉంది. ఆరు వేరియంట్లలో, ఆరు రంగుల్లో ఈ కారు లభించనుంది. దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన 152 షోరూమ్‌లలో ఈ కారు అందుబాటులో ఉంది.

ఫీచర్లు

- క్యాబిన్‌ మరియు బూట్‌ స్పేస్‌ 526 లీటర్లు

- 20 సెంటీమీటర్ల డిజిటల్‌ కాక్‌పిట్‌

- 25.65 స్క్రీన్‌ ఇన్ఫోంటైన్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌

- యాప్‌ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు

- కీ లెస్‌ ఇంజన్‌ స్టార్ట్‌ , ఎలక్ట్రిక్‌ సన్‌రూఫ్‌, వైర్‌లెస్‌ మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌

- 40కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు , 7 స్పీడ్‌ డీఎస్‌జీ ట్రాన్స్‌మిషన్‌, 6 స్పీడ్‌ మాన్యువల్‌/ఆటో టార్క్‌

- వైల్డ్‌ చెర్రీ రెడ్‌, కార్బన్‌ స్టీల్‌ గ్రే, రిఫ్టెక్స్‌ సిల్వర్‌, కుర్‌కుమా ఎల్లో, క్యాండీ వైట్‌, రైజింగ్‌ బ్లూ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

The New Volkswagen Virtus launched at a starting price of ₹ 11.21 Lakh. The striking, exhilarating, German-engineered marvel will be available in Dynamic and Performance variants.#TheNewVolkswagenVirtus #Sedan2022 #VolkswagenSedan #SedanIndia #VolkswagenIndia #Volkswagen pic.twitter.com/TiUPdEELCD

— Volkswagen India (@volkswagenindia) June 9, 2022