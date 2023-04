హిందూ పురాణాల ప్రకారం, అక్షయ తృతీయ పర్వదినాన బంగారం కొనుగోలు చేస్తే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలుగుతుందని భక్తులు నమ్ముతుంటారు. అందుకనే రేటు ఎంతైనా ఉండనీ, చిన్నమెత్తు బంగారమైనా ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని భావిస్తారు.

అయితే అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో పలు మింట్‌ కార్యాలయాల్లో సామాన్యులు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసేలా ఏర్పాట‍్లు చేసింది. తద్వారా ఎవరైనా గోల్డ్‌ కాయిన్‌, సిల్వర్‌ కాయిన్‌లను కొనుగోలు చేయాలంటే కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన మింట్‌ కేంద్రాలను సందర్శించవచ్చు. మింట్‌ ఔట్‌లెట్‌లలో 5 గ్రాములు, 10 గ్రాములు, 50 గ్రాములు ఇలా ఫిజికల్‌గా, లేదంటే ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయొచ్చు.

India Government Mint Wishes you a very happy Akshaya Tritya. On this auspicious day of Akshaya Tritiya, don't forget to purchase some gold and pray to Lord Vishnu.

Buy now- https://t.co/DcRBC0Ukya#akshayatritiya #BuyGold #auspacious pic.twitter.com/V0HJYLKHLm

— India Government Mint (@SPMCILINDIA) April 22, 2023