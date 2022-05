ఓరి మీ దుంపదెగ..అంతరిక్షంలోనూ టిక్‌ టాక్‌ వీడియోలు!

టిక్‌టాక్‌ ప్రపంచ దేశాల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించిన సోషల్ నెట్‌ వర్కింగ్‌ యాప్. డైలాగ్స్, ఎమోషన్స్, సాంగ్స్ ఇలా అన్ని ఉన్న ఈ యాప్ యువతను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం చైనాకు చెందిన షార్ట్‌ వీడియో యాప్‌ భూమ్మీదే కాదండోయ్‌...అంతరిక్షంలోనూ ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేస్తుంది.

ఇటలీకి చెందిన 45ఏళ్ల యురేపియన్‌ స్పేస్‌ ఏజెన్సీ (ఈఎస్‌ఏ) ఆస్ట్రోనాట్‌ సమంత క్రిస్టోఫోరెట్టి టిక్‌టాక్‌ వీడియోలతో సందడి చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 27న అంతరిక్షంలో ఉన్న ఈఎస్‌ఏకి చెందిన ఆర్బిటింగ్‌ ల్యాబ్‌కు చేరుకున్నారు. 6నెలల పాటు అక్కడ ఉండనున్నారు. అనంతరం భూమ్మీదకు చేరుకోనున్నారు.

Back on the International @Space_Station (and TikTok) pic.twitter.com/oCgJSdWKcu

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) May 6, 2022