హృదయాన్ని స్పృశించే కథనాలు, గుర్తింపు కోసం ఎదురు చూస్తున్న ప్రతిభ ఎక్కడున్న స్పందించే అలవాటు ఆనంద్‌ మహీంద్రా సొంతం. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఇప్పటికే అనేక సార్లు ఈ విషయం రుజువైంది. ఆయన చేసే ఒక్క ట్వీట్‌ ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగునింపింది. తాజాగా కుటుంబ పోషణ కోసం ఆ ఇద్దరు టీనేజర్లు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అండగా నిలిచేందుకు ముందుకు వచ్చాడు ఆనంద్‌ మహీంద్రా.

అమృత్‌సర్‌లో సుల్తాన్‌గేట్‌ ఎదురుగా ఓ చిన్న రెస్టారెంట్‌ ఉంది. కానీ ఈ రెస్టారెంట్‌ వెనుక ఓ పెద్ద కథ ఉంది. అదిప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌ మారింది. మూడు నెలల క్రితం అప్పు చేసి ఈ రెస్టారెంట్‌ని ప్రారంభించారు. 2021 డిసెంబరు 21న రెస్టారెంట్‌ యజమాని హఠాత్తుగా చనిపోయాడు. దీంతో అతని కుటుంబం అండను కోల్పోగా.. రెస్టారెంట్‌ మూతపడే స్థితికి చేరుకుంది. దీంతో ఆ రెస్టారెంట్‌ యజమాని ఇద్దరు కొడుకులు హర్‌దీప్‌ సింగ్‌ (17), హంజ్‌దీప్‌ సింగ్‌ (11)లు రెస్టారెంట్‌తో పాటు తమ కుటుంబ బాధ్యతలను తీసుకున్నారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు ఆ రెస్టారెంట్‌ను నడిపిస్తున్నారు. అనుభవం లేకపోయినా వయసు చాలకపోయినా గుండె ధైర్యంతో సమస్యలకు ఎదురీతున్నారు. అమృత్‌సర్‌కి చెందిన ఓ యువకుడు ఈ రెస్టారెంట్‌కి సంబంధించిన వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

These kids are amongst the pluckiest I’ve seen anywhere. May they soon have lines of people waiting to get in to the restaurant. I love Amritsar & usually look forward to the world’s best Jalebis in the city, but I’m going to add this place to my food binge when I’m next in town. pic.twitter.com/J4i3IPW3IO

