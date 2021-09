టెక్నాలజీ వల్ల ఎంత మంచి జరుగుతుందో.. ఒక్కోసారి అంతే ఇబ్బందులూ ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సోషల్‌ మీడియాలో నడిచే కమ్యూనికేషన్‌.. చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల మిస్‌ కమ్యూనికేషన్‌ మారుతుంది కూడా. కేవలం టెక్నికల్‌ అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని.. వ్యవహారంతో సంబంధం లేనివాళ్లను ఇబ్బంది పెడుతుండటం తరచూ చూస్తుంటాం. అలాంటిదే ఈ ఘటన.

ప్రస్తుతం పంజాబ్‌ రాజకీయ సంక్షోభం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది. కెప్టెన్‌ అమరీందర్‌ సింగ్‌ రాజీనామా అనంతర పరిణామాలు ఆసక్తిగా మారాయి. అయితే ఈ వ్యవహారంలోకి సంబంధం లేని వ్యక్తి పేరు తెర మీదకు రాగా.. అది సోషల్‌ మీడియాలో నవ్వులు పూయిస్తోంది. అమరీందర్‌ సింగ్‌.. ఇండియన్‌ ఫుట్‌బాల్‌ టీం గోల్‌ కీపర్‌. అయితే ఈ అమరీందర్‌ సింగ్‌ను.. కెప్టెన్‌ అమరీందర్‌ సింగ్‌గా పొరపడి మీడియా ఛానెల్స్‌, వెబ్‌సైట్లు, నెటిజన్స్‌ ఎగబడి ట్విటర్‌లో ట్యాగ్‌ చేస్తున్నారట.

Dear News Media, Journalists, I am Amrinder Singh, Goalkeeper of Indian Football Team 🇮🇳 and not the Former Chief Minister of the State Punjab 🙏😂 Please stop tagging me.

— Amrinder Singh (@Amrinder_1) September 30, 2021