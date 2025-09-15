 ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. పనులలో పురోగతి | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 15-09-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. పనులలో పురోగతి

Sep 15 2025 5:47 AM | Updated on Sep 15 2025 5:47 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 15-09-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసం, తిథి: బ.అష్టమి ఉ.6.40 వరకు, తదుపరి నవమి తె.4.30 వరకు (తెల్లవారితే మంగళవారం), నక్షత్రం: మృగశిర ప.11.49 వరకు, తదుపరి ఆరుద్ర, వర్జ్యం: రా.7.47 నుండి 9.18 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.21 నుండి 1.10 వరకు, తదుపరి ప.2.47 నుండి 3.36 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.1.04 నుండి 2.36 వరకు.

సూర్యోదయం : 5.51
సూర్యాస్తమయం  :  6.02
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం :  ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు 

మేషం.. శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలస్థితి.

వృషభం.... కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. ఉద్యోగులకు మానసిక అశాంతి.

మిథునం... పనులలో పురోగతి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్రస్తావన. ఆకస్మిక ధనలాభం. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి.

కర్కాటకం... వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆరోగ్య సమస్యలు. పనుల్లో జాప్యం. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.

సింహం.... నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. యత్నకార్యసిద్ధి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు .

కన్య..... శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు హోదాలు.

తుల... రాబడి అంతగా కనిపించదు. రుణాలు చేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరాశ పరుస్తాయి.

వృశ్చికం.... రుణాలు చేస్తారు. పనుల్లో జాప్యం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. బంధువర్గంతో తగాదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో గందరగోళం.

ధనుస్సు.... ఇంటర్వ్యూలు అందుకుంటారు. కార్యజయం. ఆస్తి వివాదాల నుంచి గట్టెక్కుతారు. ఆలోచనలు కలసివస్తాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహం.

మకరం... పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో పురోగతి. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం.

కుంభం.. బంధువర్గంతో తగాదాలు. ఎంతగా కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. అనారోగ్యం. పనులు వాయిదా వేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరాశ పరుస్తాయి.

మీనం... కుటుంబసభ్యులతో మాటపట్టింపులు. అనుకోని ఖర్చులు. బాధ్యతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో చికాకులు.

