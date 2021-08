సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ మరో రికార్డు సాధించింది. జులై నెలలో 540.8 టన్నుల స్టీల్‌ విక్రయాలు జరిపి రికార్డు నెలకొల్పింది. గతేడాదితో పోలిస్తే 35 శాతం అధికంగా అమ్మకాలు జరిపింది. ఏప్రిల్-జులై మధ్య 1,538 వేల టన్నుల స్టీల్ విక్రయాలు జరిపినట్లు ఆర్‌ఐఎన్‌ఎల్‌ ట్విటర్‌లో తెలిపింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఆ 4 నెలల్లో 48 శాతం అదనంగా విక్రయించినట్లు పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఢిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద కార్మికులు గత రెండు రోజులుగా నిరసనలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

Stellar performance by #RINL Vizag Steel in the month July'21&till July in FY'22. #RINLmktng

Registered highest ever Since inception:July monthly Sales of Saleable Steel of 540.8 thousand tons also with a growth of 38%more than 390.5 thousand tons CPLY.@SteelMinIndia @RCP_Singh pic.twitter.com/EewF9sY5NG

— RINL (@RINL_VSP) August 3, 2021