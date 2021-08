సాక్షి, అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌ బిశ్వభూషన్‌ హరిచందన్‌కు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భగవంతుడు ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, ఎల్లప్పుడూ ఆయన సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మంగళవారం ట్వీట్‌ చేశారు.

Heartfelt greetings & warm wishes to Hon'ble Governor Shri @BiswabhusanHC ji on the occasion of his birthday. May almighty bless him with good health, abundance of happiness & many more years of prosperity. @governorap

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 3, 2021