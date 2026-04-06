అప్పుల బాధతో యువ రైతు ఆత్మహత్య

పెద్దవడుగూరు: అప్పుల బాధ తాళలేక రైతు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరు మండలం భీమునిపల్లిలో ఆదివారం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన బసిరెడ్డి చిన్నారెడ్డి(28) తనకున్న 12 ఎకరాల పొలంలో సాగు చేస్తున్నాడు. పంటలు, కుటుంబ పోషణ కోసం బ్యాంకులు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల వద్ద రూ.60 లక్షల దాకా అప్పులు చేశాడు.
రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి తీవ్రం కావడం, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఆర్థిక భరోసా లేకపోవడంతో జీవితంపై విరక్తి చెందాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం గ్రామ సమీపంలో చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ ఆంజనేయులు తెలిపారు.