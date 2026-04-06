 అప్పుల బాధతో యువ రైతు ఆత్మహత్య | Ap Farmer Dies by Suicide Due to Crop Loss and Debt | Sakshi
అప్పుల బాధతో యువ రైతు ఆత్మహత్య

Apr 6 2026 5:09 AM | Updated on Apr 6 2026 5:09 AM

Ap Farmer Dies by Suicide Due to Crop Loss and Debt

పెద్దవడుగూరు: అప్పు­ల బాధ తాళలేక రైతు బలవన్మరణానికి పాల్ప­డిన ఘటన అనంతపు­రం జిల్లా పెద్దవడుగూ­రు మండలం భీమునిపల్లిలో ఆదివారం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన బసిరెడ్డి చిన్నారెడ్డి(28) తనకున్న 12 ఎకరాల పొలంలో సాగు చేస్తున్నాడు. పంటలు, కుటుంబ పోషణ కోసం బ్యాంకులు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల వద్ద రూ.60 లక్ష­ల దాకా అప్పులు చేశాడు.

రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి తీవ్రం కావడం, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఆర్థిక భరోసా లేకపోవడంతో జీవితంపై విరక్తి చెందాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం గ్రామ సమీపంలో చెట్టు­కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్‌ఐ ఆంజనేయులు తెలిపారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా 'లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)

Video

View all
PAN Card New Rules No More Easy Approval Without Extra Proof 1
Video_icon

PAN CARD కొత్త రూల్స్ , ఆధార్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు అవన్నీ కావాల్సిందే!
3 Votes Cast Per Minute In AP Assembly Election 2024 2
Video_icon

ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్.. 50 లక్షల ఓట్లు..
Adivi Sesh Full Confidence On Dacoit Movie 3
Video_icon

ధురంధర్-2 ని లెక్కచేయని అడివి శేష్.. డెకాయిట్ పై.. ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్
Perni Nani Shocking Comments On Kollu Ravindra News Channels 4
Video_icon

కేవలం నీ డబ్బా కోసం.. నెలకు 85 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆరు న్యూస్ ఛానల్స్..
Innova Car Hits Lorry In Palasa Srikakulam District 5
Video_icon

అదుపు తప్పి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు..
